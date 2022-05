Simon the Sorcerer revient en 2023, mais il faudra un macOS de 2018

vous êtes vieux

fort dans l'oreille

nous souhaitions depuis longtemps faire revivre l'un des personnages les plus appréciés et les plus emblématiques de l'industrie du jeu vidéo. Notre objectif sera de créer un nouveau monde animé par de superbes graphismes modernes et de nouveaux mécanismes de jeu pour raconter l'histoire inédite des origines de Simon

Le petit sorcier facétieux tentera donc un retour 30 ans après son introduction sur Amiga et MS-DOS avec une prequelle tout ce qu'il y a de plus officielle en 2023., permettant ainsi de répondre (avec un peu de retard) à certaines questions existentielles que se posaient les fans de la franchise.Peu de détails ont été dévoilés, mais(si Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island, ou encore Discworld ont occupé vos jours et vos nuits,ce titre devrait vous parleret être tentés par la résolution d'énigmes capillotractées et par les associations d'objets improbables permettant d'avancer dans l'aventure. Selon Leonardo Caltagirone, fondateur de Leonardo Interactive,La page Steam du titre est d'ores et déjà disponible , malheureusement (et comme trop souvent) cette dernière nous apprend que(sorti en 2018) ou moins récent. En effet, depuis Catalina, tous les titres en 32 bits disponibles sur Steam ou ailleurs ne sont plus compatibles avec le système de Cupertino. Il sera donc certainement plus simple pour nombre d'entre nous de célébrer nos retrouvailles avec Simon sur console ou sur PC.