Diablo Immortal : prise en charge des manettes et fonctions d'accessibilité

de nombreux contrôles - y compris les compétences, l'accès au chat, etc. - peuvent être remappés à partir de l'onglet contrôleur du menu des paramètres

L'éditeur rassure les allergiques aux contrôles tactiles en annonçant que, précisant que. Le jeu comprendra d'autres fonctions d'accessibilité, comme l(ce que dit le joueur pourra s'afficher dans le chat sous forme de texte)permettant à l'utilisateur d'entendre une voix lisant les textes qui s'affichent à l'écran.Pour rappel, le titre se déroulera entre Diablo II : Lord of Destruction et avant Diablo III, et offrira six classes et 9 univers, dont certains tirés de la franchise.. Le titre nécessitera 3,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 10.0 minimum.