Catalyst Black, le jeu montré lors de la keynote de l'iPhone 13, est dispo sur iOS/iPadOS

transformation primitive

Catalyst Black est finalement sorti de bêta et accessible pour tous. Les joueurs intéressés seront alors inviter. Le joueurs devront faire preuve de stratégie pour venir à bout de leurs adversaires, collecter de nombreuses armes et équipements et les faire évoluer, et profiter du système depour booster leur personnage. Catalyst Black propose de nombreux modes (Hydre, Clash, Crépuscule) et des classements en solo ou par équipe.Le jeu nécessite 1,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum. Le titre propose des achats intégrés s'échelonnant de 1,99 à 99,99 euros.