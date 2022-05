Psychonauts 2 : le jeu de plateforme de Double Fine est disponible sur Mac

(dans l'escarcelle de Microsoft)Suite directe du Psychonauts originel commercialisé en 2005 et chapeauté par Tim Schafer, Psychonauts 2 a débuté sa carrière sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 et 5 (il est également disponible via le très intéressant Game Pass de Microsoft) l'année dernière.(les rappels et les clins d'œil seront toutefois nombreux dès le début de la partie). Le titre retrace donc les aventures du héros Razputin Aquato, ancien acrobate ayant fini par découvrir ses pouvoirs psychiques et devant résoudre l'énigme du kidnapping de la tête pensante des Psychonautes, le tout dans des décors variés et en côtoyant des personnages bien barrés à l'humour acéré.(le premier épisode Psychonauts est proposé à 9,99 euros pour ceux qui voudrait prendre l'histoire dès le début),et nécessite une machine sous macOS 10.14 avec 32 Go d'espace de stockage libre.