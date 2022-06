Un moniteur 27 pouces 1440p à 300 Hz et 1200€ chez AOC

et de chiffres qui claquent

Destiné aux joueurs avides de performances, le moniteur AGON PRO AG274QS embarque, et propose une certification DisplayHDR600 (les fiches techniques en provenance d'AOC diffèrent, certaines évoquant du DisplayHDR400), une luminosité maximum atteignant 600 nits en pic (350 nits constants), un temps de réponse de 1 milliseconde de gris à gris (0,5 ms MPRT), un contraste de 1000:1, une couverture à 97% de l'espace colorimétrique DCI-P3, et la compatibilité AMD FreeSync Premium.Le design ne cache pas ses velléités gaming et le logo Agon sera d'ailleurs projeté sur le bureau, ce qui accompagnera à merveilleles effets RGB Light FX personnalisables. Le moniteur propose un support pour casque sur le coté, deux haut-parleurs intégrés 2x5W, 4 ports USB 3.2, une télécommande QuickSwitch permettant de changer de préréglage rapidement, deux ports HDMI 2.0 et deux ports DisplayPort.