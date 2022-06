Diablo Immmortal ne fonctionne pas (ou mal) sur certaines puces Exynos de Samsung

Selon le site Sammobile , le titre de Blizzard attendu de longue date par les amateurs de la franchise(A12/A13/A21s/A51 5G/A Quantum/ S10e/S10/S10 5G/ S10+/Note 10/Note 10 5G/Note 10+/Note 10+ 5G/F12:F62/M12/M13/M62 et XCover 5)(sur certains territoires, ces mêmes modèles disposent d'un SoC Qualcomm Snapdsragon et ne sont donc pas touchés par ce souci).Il semblerait que certains possesseurs de récents Galaxy S22 équipés d'une puce Exynos et d'une partie graphique AMD basée sur l'architecture RDNA2 (et censé permettre à Samsung d'en remontrer à la concurrence, dont les puces AXX d'Apple) rencontrent également des soucis d'affichage sur Diablo Immortal. Sur le Reddit officiel du jeu,, le temps de fournir un correctif sur lequel les équipes travaillent actuellement.Pour rappel, le titre se déroulera entre Diablo II : Lord of Destruction et avant Diablo III, et offrira six classes et 9 univers, dont certains tirés de la franchise.. Le titre nécessitera 3,5 Go d'espace de stockage libre (puis à nouveau environ 9 Go en téléchargements supplémentaires) sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 10.0 minimum.