Les premières souris certifiées Ecologo au monde chez Razer

les entreprises telles que Razer peuvent démontrer leur engagement au développement durable et à un environnement plus sain avec une certification et un examen de tierce partie crédible par un des programmes d’écolabellisation les plus fiables au monde

Razer a choisi de soumettre ces souris à la certification pas uniquement car ce sont les plus vendues, mais également car ce sont les plus accessibles, ce qui permet ainsi aux joueurs de faire des choix plus durables

La certification UL Ecologo (une certification délivrée par Underwriters Laboratories, un des plus importants labels qui garantit la conformité d’un produit aux exigences de sécurité et de qualité applicables aux États Unis et au Canada) indique queafin de répondre à des normes industrielles strictes en matière de performance environnementale. Doug Lockard, Vice-Président de la division vente au détail et des produits de consommation chez UL, précise que grâce à l’utilisation de la certification Ecologo,Parmi les différents critères, on trouve, exempt de métaux lourds et de chlore, et imprimé avec de l’encre de soja, permettant de les recycler plus facilement. Selon le porte-paroles de la firme,Razer soigne ainsi son image, mais ne propose toujours pas son logiciel Synapse 3.0 sur macOS, obligeant les amateurs de la marque à passer par des solutions alternatives (vous pouvez retrouver notre article dédié au sujet ).