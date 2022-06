Le jeu de stratégie multijoueur Kingdom Maker débarque sur iOS/iPadOS

en flirtant avec la romance et le drama

Kingdom Maker est un 4X rafraichissant et c’est un excellent ajout à notre portefeuille de jeux variés, attrayants et dynamiques. Le monde original de Kingdom Maker allie parfaitement humour et stratégie, permet un degré de personnalisation inégalé et offre une aventure médievale exaltante aux joueurs du monde entier. En tant qu’expérience de jeu profondément sociale et aux possibilités étendues, Kingdom Maker est conçu pour évoluer avec les joueurs pour les années à venir.

Le studio à qui l'on doit des titres comme Marvel Strike Force, Star Trek Fleet Command, Scrabble Go, ou encore The Walking Dead Road to Survival lance avec Kingdom Maker , le tout en permettant aux joueurs de réaliser leurs rêves médievaux les plus fous en établissant une lignée royale, en s’engageant dans des batailles massives en temps réel,ou bien encore en participant à des machinations politiques.Selon Steve Huff, dirigeant de Scopely,Le titre nécessite 311,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum. Le jeu propose des achats intégrés s'échelonnant de 4,99 à 99,99 euros.