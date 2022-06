Diablo Immortal aurait déjà rapporté 24 millions de dollars (malgré la grogne des joueurs)

Le nouveau titre pour smartphones et tablettes (une version PC est également proposée en bêta) de Blizzard fait couler beaucoup d'encre en ce moment, les joueurs n'appréciant que modérément (avec un User Score de 0,4 sur Metacritic. La meilleure façon d'exprimer son mécontentement restant de bouder les achats intégrés) le modèle économique freemium de Diablo Immortal. Pourtant, les chiffres avancés par Appmagic et GameDev Reports doivent redonner le sourire au studio Californien, avec(dont 43% uniquement aux US). Le studio, désormais dans l'escarcelle de Microsoft, a d'ores et déjà tenté de rassurer les joueurs en indiquant que cette formule ne serait pas appliquée à Diablo IV (la firme semble même prête à faire des efforts et à retirer les loot boxes pour le prochain épisode d'Overwatch).Pour rappel, le titre se déroule entre Diablo II : Lord of Destruction et avant Diablo III, et offrira six classes et 9 univers, dont certains tirés de la franchise.. Le titre nécessitera 3,5 Go d'espace de stockage libre (puis à nouveau environ 9 Go en téléchargements supplémentaires) sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 10.0 minimum.