Gwent : Rogue Mage, une version solo du jeu de cartes issu de The Witcher sur iOS

créer une arme vivante à même d'éradiquer définitivement la menace des monstres.

Deluxe Edition

Après GWENT: The Witcher Card Game , le studio CD Projekt lance un jeu solo reprenant les règles du Gwent afin de proposerplusieurs siècles avant l'histoire de Geralt de Riv. Le joueur devra cette fois incarner le mage Alzur accompagné de sa douce Lily dans une aventure épique afin deLe titre nécessite 2 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum. Le jeu propose un. unique achat intégré à 9,99 euros afin de débloquer la versiondu jeu (comprenant 3 apparences alternatives pour Alzur à utiliser en jeu, et des bonus multijoueur pour GWENT: The Witcher Card Game : le plateau de Iamurlak, 4 dos de cartes Rogue Mage, le titre Premier sorceleur et 5 barils Premium Ultimes).