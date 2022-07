Steam Deck : remplacer le ventilateur permet de faire taire les sifflements

Le kit salvateur d'iFixit

Le bruit des machines pousse parfois les utilisateurs à tenter des bidouilles plus ou moins élaborées pour les faire taire (comme notre lecteur qui avait réussi à réduire le souffle continu de son Mac Studio à l'aide de ruban adhésif , bien que cet essai était temporaire avant de passer par un logiciel permettant de contrôler la vitesse des ventilateurs). De son côté,(Valve ayant déployé une mise à jour améliorant ce point),Valve s'est tourné vers deux fournisseurs pour le ventilateur de la console, Delta et Huaying, et il semblerait que le modèle Delta soit responsable des sifflements.(vous pouvez vous rendre compte de la différence entre les deux modèles via l'article de nos confrères de The Verge ou au sein de la vidéo de Gamer Nexus ). Il faudra toutefois pour cela se délester de 29,95 euros pour le kit adéquat, mais l'investissement permet de gommer un défaut réellement crispant de la Steam Deck. Reste à espérer que Valve fournisse à l'avenir des consoles équipées en grande majorité de ventilateurs Huaying.