WoW : Wrath of the Lich King Classic sera disponible le 27 septembre !

Lancez-vous à nouveau dans un véritable périple dans les forêts hivernales et les sommets enneigés du Norfendre. Affrontez le roi-liche sur son trône de glace et repoussez le Fléau avant que ses sbires morts-vivants n’envahissent Azeroth.Redécouvrez les joies de l’exploration et revivez les dangers du Norfendre lors du lancement mondial de World of Warcraft®: Wrath of the Lich King Classic™, le 27 septembre à minuit (heure de Paris).Dans la sinistre citadelle de la Couronne de glace, le roi-liche Arthas Menethil complote pour conquérir le monde, un projet qui menace d’éradiquer toute vie en Azeroth. Les héros et héroïnes de l’Alliance et de la Horde doivent se dresser face à cet être maléfique qui ose prétendre qu’il est le seul roi légitime d’Azeroth… et cherche à faire disparaître les vivants de ce monde.Wrath of the Lich King Classic™ fera vibrer les fans de la première heure comme les novices en proposant une foule de fonctionnalités améliorées et de contenu à découvrir :• Les sinistres terres glacées du nord : les héros et héroïnes débuteront leur voyage dans l’une des deux zones du Norfendre, la toundra Boréenne ou le fjord Hurlant, et découvriront des paysages spectaculaires ainsi que des scénarios palpitants, avant de pénétrer dans le domaine du roi-liche, la Couronne de glace.• Le retour des chevaliers de la mort : disponibles pour les deux factions et à partir du niveau 55, les chevaliers de la mort, première classe de héros de World of Warcraft, utilisent les pouvoirs des ténèbres pour combattre le mal qui ronge Azeroth. Vous ne pouvez avoir qu’un chevalier de la mort par serveur et devez au préalable posséder un personnage de niveau 55 sur ce même serveur, mais dans Wrath of the Lich King Classic, ce critère est levé pour votre premier chevalier de la mort.• Nouveau métier — Calligraphie : ce nouveau métier permet de créer des glyphes mystiques qui modifient les propriétés des sorts et des techniques (temps de recharge, dégâts, etc.), mais aussi de fabriquer de puissants bijoux et objets de main gauche.• Hauts faits débloqués : les hauts faits font leur apparition dans WoW Classic, et viendront saluer les exploits des joueurs et des joueuses grâce à de nouvelles récompenses.• Donjons et raids : les âmes en quête d’aventure pourront revivre des donjons à 5 joueurs emblématiques tels qu’Azjol-Nérub et l’épuration de Stratholme, et assiéger Naxxramas dans un raid à 10 ou 25 joueurs, une actualisation de sa version à 40 joueurs présente avant la sortie de l’extension.