Warhammer 40,000: Tacticus débarque sur l'App Store

dans les sombres ténèbres d’un lointain futur, seuls les tacticiens supérieurs prévaudront

avec des escarmouches intenses et rapides dans les campagnes PvE et des batailles PvP

Ayant déjà porté Legend of Solgard et Rivengard , l’éditeurvient de, en association avec. Ce dernier, intitulé Warhammer 40,000: Tacticus , permet d’, oùIl s’agit d’unassez richement détaillé,, le tout écrit par le. Le jeu permet derenommées de toutes les factions, mais également depuissants, qu’ils soient célèbres ou totalement inédits. On retrouve également les unités légendaires des Ultramarines, Necrons, Adepta Sororitas, ou encore Black Legion. Warhammer 40,000: Tacticus est enfin disponible sur l'App Store . Rappelons qu'il est toujours possible de jouer à l’un des titres Warhammer disponibles du même éditeur ou d’un autre, comme Warhammer 40,000: Lost Crusade