Apple ne serait pas intéressée par le rachat d’Electronic Arts (EA)

Au cours des deux derniers mois, EA se serait entretenue avec plusieurs sociétés susceptibles d’être intéressées, y compris Apple , Amazon et Disney. Avec le lancement d' Apple Arcade , la firme californienne aurait pu envisager un rachat pour créer ses propres titres mais aussi procurer un accès à des franchises de jeux à succès comme Les Sims SimCity™: Complete Edition , Battlefield, Apex Legends, DragonAge ou encore FIFA Football . Mais l’achat était conséquent,. Cette acquisition aurait été alors la plus importante de Cupertino , écrasant Beats avec ses modestes 3 milliards de dollars. Pour le moment, les enchères demeurent incertaines ; contrairement à ce qui avait été tout d'abord soutenu, il semblerait qu'Amazon ne soit pas non plus intéressée.