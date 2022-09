Une nouvelle manette Elite Series 2 Core blanche à 129€ chez Microsoft (compatible macOS/iOS/tvOS)

à rallonge

Xbox Elite Series 2 - Core

non Core

Cette nouvelle version répond au doux nomdeet se drape d'une robe blanche tout en conservant les boutons supplémentaires au dos de la manette, les poignées offrant un meilleur grip et les possibilités de personnalisation (dont la tension des sticks réglables). Attention toutefois,. Pour profiter de l'étui de transport, de la station de charge, et du kit de différents sticks, palettes et croix directionnelle, il faudra toujours s'offrir le modèle Elite 2.Le kit contenant tous les éléments du modèlesera proposé séparément à 59,99 euros.. Pour appairer les manettes Xbox Series (Elite ou la version du bas peuple), il faudra presser au préalable le bouton de synchronisation (à côté du port USB-C) pendant quelques secondes. Ce même bouton permettra de basculer d'un périphérique iOS/iPadOS/tvOS/macOS à la console en l'actionnant deux fois. La manette Xbox Elite Series 2 à 149,99€ au lieu de 179,99€