Leak de GTA 6 : le pirate se dit prêt à négocier !

plus gros leak de l'histoire des jeux vidéos

90 vidéos de GTA 6 récupérées sur Slack

Une demande de rançon en échange des fichiers volés ?

désormais plus à vendre

Nous sommes extrêmement déçus que des détails sur notre prochain jeu aient été partagés de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment toutes vos attentes.

. Certains estiment même qu'il s'agirait du. ! En effet, ce dernier porte sur près de 90 vidéos et plusieurs dizaines d’images sur GTA 6, actuellement en cours de développement.Ce weekend donc, le pirate -un certain(qui aurait également piraté Uber)- a posté vidéos et images sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Youtube. Ces dernières montrent desD'après le hacker, ces contenus proviendraient tous -a priori- de(qui pourraient alors différer de la version finale ou bien n'être jamais utilisés). L'individu a expliqué au passage avoir récupéré ces images en obtenantDevant l'ampleur du phénomène dans les médias, sur internet ou les réseaux sociaux, l'individu y a vu une bonne aubaine, et tente de rentabiliser son larcin. Le hackeur s’est en effet manifesté dans le forum des jeux vidéo GTA, via un post supprimé depuis. Il y revendiquait son intervention (et son caractère viral) et annonçait que desL'individu se dit en effet être en possession du. En revanche, il affirme que le code source de GTA 6 n’était, contrairement à celui de GTA 5 et de documents confidentiels concernant GTA 6.De son côté,