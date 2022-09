Football Manager 2023 Touch sortira le 8 novembre sur Apple Arcade

Notre décision de ne pas sortir de jeu Touch sur iOS ou Android en 2021 a été très difficile à prendre, et elle a provoqué la déception de certains de nos fans. Cet excitant partenariat avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d'une façon qui nous paraît avoir du sens pour notre studio, et pour la communauté FM dans son ensemble.

Selon l'éditeur Sport Interactive, dans le giron de Sega depuis 2006,(et même sur Nintendo Switch-.Football Manager 2023 sera l'occasion de prendre part aux nouvelles compétitions sous licence comme l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League et l'UEFA Europa Conference League.L'éditeur annonce que des informations sur les nouveautés du titre et de sa variante Touch seront dévoilées dans les jours à venir à travers les canaux de réseaux sociaux Football Manager, le site internet officel de la franchise et le club de membres FMFC. La version traditionnelle du jeu sera disponible sur Mac, PC, Xbox (elle sera intégrée au Game Pass le jour de la sortie) et PlayStation 5.(47,99€ au lieu de 59,99€),Cet accès anticipé au jeu sera ouvert environ deux semaines avant la date de sortie officielle, et les campagnes solo lancées durant cette période pourront être poursuivies dans la version finale.