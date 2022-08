Amazing Bomberman va dynamiter Apple Arcade en rythme le 5 août

(ici jusqu'à 4 joueurs), avec son lot de vacheries (quoi de plus jouissif que de coincer un ami avec un bombe bien placée et d'attendre l'explosion en le narguant ?) et de rebondissements. Il faudra toujours déposer soigneusement les différentes bombes au sein de sept tableaux qui évolueront en temps réel en suivant la bande-son originale composée par des artistes internationaux (dont plusieurs japonais).. Le titre nécessitera 5,2 Go d'espace de stockage libre (ce qui semble volumineux pour ce genre de titre) sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 13.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 13.0 ou un Mac sous macOS 11.0 minimum. Bien entendu, le jeu sera totalement dénué de publicités et d'achats intégrés comme l'exige la plateforme.