Clap de fin pour Stadia, Google rembourse les achats

il y a quelques années, nous avons lancé un service de jeux grand public, Stadia. Et bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné la faveur des utilisateurs, nous avons donc pris la décision difficile de mettre fin à notre service de streaming Stadia.

Ce n'est toutefois pas une surprise puisque le service avait bien du mal à convaincre le grand public depuis sa sortie en novembre 2019. La formule de base nécessitait de s'offrir des jeux qui n'étaient ensuite disponibles que sur Stadia (la formule Pro permettait de s'adonner gratuitement aux titres d'un aigre catalogue). Lors dude mars 2022, la firme de Mountain View avait annoncé quelques changements pour essayer de rendre plus attractif son service de jeux vidéos dans le Cloud, dont la possibilité pour les développeurs d'offrir une version d'essai gratuit de leur titre via Stadia, accessible sans avoir besoin de créer un compte.. Les utilisateurs du service pourront continuer de jouer jusqu'à cette date (certaines sauvegardes seront transférables, mais cela ne fonctionnera pas) et la firme remboursera tous les achats de packs de matériel, jeux et DLC effectués depuis le déploiement du service (beau geste, les utilisateurs concernés seront contactés par mail dans les semaines à venir pour un remboursement prévu mi-janvier). Selon Phil Harrison, le vice-président et directeur général de Stadia,La firme indique que les équipes et les technologies de Stadia seront mises à profit au sein des différents départements de Google.