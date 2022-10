Microsoft : une boutique de jeux Xbox pour concurrencer l'App Store ?

Un Xbox Mobile Store ?

créer une boutique de jeux de nouvelle génération qui fonctionne sur une gamme d'appareils, y compris les mobiles, grâce à l'ajout du contenu d'Activision Blizzard. S'appuyant sur les communautés de joueurs existantes d'Activision Blizzard, Xbox cherche à faire évoluer le Xbox Store vers le mobile, attirant les joueurs vers une nouvelle plate-forme mobile Xbox. Cependant, éloigner les consommateurs du Google Play Store et de l'App Store sur les appareils mobiles nécessitera un changement majeur dans le comportement des consommateurs. Microsoft espère qu'en proposant un contenu bien connu et populaire, les joueurs seront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau.

Qui devrait se heurter aux règles de l'App Store

les revenus des jeux mobiles de la division King et des titres tels que Call of Duty: Mobile, ainsi que les revenus annexes, ont représenté plus de la moitié des revenus d'Activision Blizzard au premier semestre 2022,

C'est en tout cas ce que révèlent des documents liés à l'enquête de l'organisme de régulation de la concurrence britannique (CMA pour Competition and Markets Authority) se penchant sur le rachat d'Activision/Blizzard par Microsoft pour la somme historique de 69 milliards de dollars.Si Android laisse la possibilité aux utilisateurs d'opter pour des boutiques tierces, Apple ne l'entend pas de cette oreille, et cette éventuelle nouvelles boutique de jeux pourrait ne jamais voir le jour sur les systèmes de Cupertino, à moins de passer par une web App comme pour le Xbox Cloud Gaming. Bien entendu,, même si Microsoft met en avant de nouvelles opportunités pour les développeurs tiers de proposer leur propre système de paiement, y compris pour les achats intégrés (à l'image des changements apportés au Windows Store, que les joueurs ont toutefois tendance à fuir).Selon les propres termes de la firme de Redmondet. Microsoft devra certainement se battre sur tous les fronts, et prouver que son intention de proposer des titres comme Call of Duty via le Game Pass ne sera pas destructeur pour la concurrence. Sony tente d'ailleurs actuellement, avec plus ou moins de mauvaise foi, de faire pression auprès des organismes de régulation de la concurrence afin de démontrer l'impact négatif de ce rachat sur son propre modèle économique. De son côté, Microsoft rétorque que Sony paye des studios pour que les titres ne soient pas disponibles sur le Game Pass.Pour rappel, derrière ce rachat, Microsoft acquiert des licences comme Call of Duty, Starcraft, World of Warcraft (ces deux titres étant les derniers du catalogue à être disponibles sur Mac), Diablo, Overwatch, Candy Crush et bien d'autres.