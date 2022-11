Nintendo pourrait proposer davantage de jeux et services sur smartphone

Sur la base de l'expertise accumulée en pus de sept années et de l'expérience du co-développement de plusieurs services, Nintendo et DeNA feront progresser leur partenariat et établiront une coentreprise. La coentreprise développera et créera des services afin de renforcer la relation de Nintendo avec les consommateurs

Nintendo souhaite renforcer sa présence sur le marché des jeux vidéo pour smartphone et tablette et. La nouvelle société Nintendo Systems Co Ltd devrait ouvrir ses portes dès le mois d'avril 2023 et permettre de proposer de nouveaux titres issus du catalogue Nintendo, mais également des services.. Le catalogue de nintendo compte de nombreuses licences intéressantes, comme Zelda (un opus à la A Link to the Past remplirait mon petit cœur d'une joie intense) , F-Zero, Donkey Kong, Yoshi, Kid Icarus, Punch Out, Star Fox, Super Smash Bros, Wario Ware ou encore Metroid, qui pourraient enchanter les joueurs sur mobiles (et remplir davantage les caisses de Nintendo par la même occasion).