Airport Simulator First Class: Playrion lance son jeu de gestion d'aéroport sur iOS

Une simulation poussée

Un titre complet sur mobiles

comme c'est le premier jeu que nous publions en collaboration avec Paradox, il était très important pour moi qu'Airport Simulator : First Class s'intègre bien dans le catalogue de Paradox. Notre équipe a travaillé dur pour concevoir un jeu qui représente une nouvelle étape passionnante pour nos millions de joueurs de Airlines Manager, et qui s'inspire de l'idéal Paradox de jeux profonds et à jouabilité infini. Airport Simulator : First Class en est le résultat, et j'ai hâte de voir ce que nos joueurs vont créer maintenant que le jeu est prêt à décoller !

Airport Simulator: First Class Playrion Télécharger

Les petites mains derrière le jeu ont mis toute leur expérience (on leur doit le succès Airlines Manager aux 13 millions de téléchargement et Paradox Interactive a signé des titres comme Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities : Skylines, Prison Architect, Victoria, et Age of Wonders) et une travail de longue haleine (3 ans et 8 mois de développement) afin de fournir(ceux qui ont usé des titres comme Rollercoaster Tycoon ou Sim City devraient très rapidement retrouver leurs petits et repartir pour des heures de plaisir).Le titre permet aux joueurs de, et en optimisant la satisfaction des passagers aux arrivées comme aux départs. Selon Benjamin Cohen, fondateur et directeur de studio chez Playrion Game Studio,. Le titre nécessite 286,5 Mo d'espace de stockage livre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. Le jeu comprend des achats intégrés s'échelonnant de 2,49 à 59,99 euros.