Les Sims 4 sont disponibles gratuitement sur macOS (mais pas que)

Behind The Sims Summit

En effet, il est désormais possible de jouer aux Sims 4 sans rien payer, et ce, depuis le 18 octobre (date un peu occultée avec la sortie des nouveaux iPad Pro M2 et iPad 10).sur Windows via l'application EA ou Origin, Mac via Origin (ici) , Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Series S, ou encore Xbox One. Pour y jouer, l'éditeur recommande toutefois de tourner au moins, sur Mac, sous OS X 10.11 El Capitan et de disposer au moins d'un Intel Core i5. Electronic Arts en a profité pour diffuser mardi une petite vidéo spéciale intitulée. Notons que les membres EA Play et EA Play Pro bénéficient de certains avantages.