Apple Arcade se dote d'un vrai bon jeu avec l'arrivée de Dead Cells

Dead Cells+ débarque sur Apple Arcade

metroidvania

Des contrôles optimisés pour le tactile, mais pas de version Mac

(Evoland 2, Cultist Simulator), qui est désormais disponible en versionsur Apple Arcade,. Pour rappel, Dead Cells est un jeu de plateforme et d'action de typeayant rencontré un franc succès sur PC et consoles. Les joueurs devront explorer un château tentaculaire en perpétuel changement, tout en faisant preuve d'astuce et de tactique -et accepter de mourir à de nombreuses reprises- afin de se frayer un chemin vers les boss de fin de niveaux. Le jeu est proposé actuellement à 5,99 euros sur l'App Store (avec chaque DLC à 4,99 euros) pour ceux qui n'ont pas opté pour Apple Arcade, ou à 24,99 euros sur Steam et l'Epic Games Store afin de jouer sur Mac., mais qu'il sera toutefois possible de s'y adonner sur Apple TV avec un e bonne manette).Playdigious assure que les contrôles ont été soignés pour une expérience optimale sur un écran tactile. Deux modes de jeu sont disponibles au lancement, original et frappe automatique, et il sera possible de personnaliser les commandes, comme la taille des boutons sur l'interface.Le titre nécessite 1,4 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum, pou sur une Apple TV sous tvOS 13.0.