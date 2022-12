Le dernier jeu d'Apple Arcade est dédié à tous les fans de poney !

les ténèbres ont envahi Equestria

et tous ceux qui ont eu la chance d'avoir une jeune demoiselle accro aux créatures équestres

rosoyantes

Des autocollants à récupérer

La rédaction vous conseille : Apple Arcade se dote d'un vrai bon jeu avec l'arrivée de Dead Cells

Les habitués de la série TV () sont déjà bien au point sur la mythologie des petits poney et vont pouvoir retrouver. Mais unese profile car lesont à nouveau envahi les terresverdoyantes.En effet,se sont multipliées, empêchant nos sympathiques créatures de gambader librement. Le but du joueur sera alors de les soigner et les calmer. Et, finalement, exaucer les vœux des poneys et restaurer la joie.Pour cela, il faudra jouer à des mini-jeux dans le Phare de cristal, créer de beaux bracelets de l'amitié avec Izzy, danser avec la plus grande pop star des Hauts-de-Zéphyr Ruby Pétale, ou encore aider Sunny à restaurer sa chambre après le passage de nombreux intrus. En terminant de nombreux défis, on pourra obtenir des succès et collectionner plus de 120 autocollants et remplir son album.Apple Arcade est également disponible avec Apple One pour 16,95 €/mois en Individuel, 22,95 €/mois en Famille et 31,95 €/mois en mode Premium.