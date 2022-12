L'addictif Vampire Survivors s'invite gratuitement sur iOS (n'essayez pas ce jeu !)

Derrière Elden Ring et Stray se cachait un vampire

La soirée des Game Awards a battu son plein hier soir (enfin, ce matin très tôt). Si le très envié titre de GOTY (pour Game of the Year) a été décerné à l'incroyable mais réellement exigeant Elden Ring (malheureusement indisponible sur notre plateforme) et que le sympathique jeu français Stray reçoit le trophée du meilleur jeu indépendant (miaou, pardon, cocorico),et n'ayant finalement rien inventé, mais le cocktail est savamment dosé, et il est très difficile de ne pas y tremper ses lèvres, encore et encore. Il faudra choisir son héros et dézinguer des monstres par milliers sans mourir, le temps de monter régulièrement en niveau afin de choisir de nouvelles capacité et d'amasser de l'or.(ce qui s'avère parfait pour jouer sur iPhone),(150 000 critiques, dont 98% sont positives, sur Steam, ce qui n'est pas donné au premier venu, et un score Metacritic de 94 sur Xbox)Le jeu est de plus complet (identique à sa version PC) et totalement gratuit, sans aucun achat intégré, avec des publicités optionnelles qui seront toutefois proposées afin d'obtenir une chance supplémentaire de dévaster un donjon (et vous allez être tentés, on vous aura prévenus) ou du rab d'or.Le titre nécessite un iPhone, iPad ou un iPod touch sous iOS 11.0 minimum (dommage, l'éditeur n'a pas accepté que la version iOS soit jouable sur les Mac Apple Silicon).