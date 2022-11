Football Manager 2023 est disponible en version traditionnelle et sur Apple Arcade

Football Manager 2023 est arrivé

Notre décision de ne pas sortir de jeu Touch sur iOS ou Android en 2021 a été très difficile à prendre, et elle a provoqué la déception de certains de nos fans. Cet excitant partenariat avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d'une façon qui nous paraît avoir du sens pour notre studio, et pour la communauté FM dans son ensemble.

ravi que nous puissions sortir Football Manager 2023 aujourd'hui, à travers le monde entier. Plus de 8,8 millions de matchs ont été joués pendant l'accès anticipé bêta et avec de solides précommandes et préinscriptions enregistrées sur toute notre gamme de titres, nous sommes certains que FM23 viendra perpétuer notre tradition de proposer les jeux au meilleur rapport qualité-prix sur le marché

Sur Mac, PC et consoles, mais également en version Touch sur Apple Arcade

Football Manager 2023 Touch Sega Télécharger

Selon l'éditeur Sport Interactive, dans le giron de Sega depuis 2006,(et même sur Nintendo Switch-.Football Manager 2023 sera l'occasion de prendre part aux nouvelles compétitions sous licence comme l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League et l'UEFA Europa Conference League. Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, déclare êtreL'éditeur annonce que les nombreuses nouveautés du titre (et de sa variante Touch) sont détaillées sur les canaux de réseaux sociaux Football Manager, le site internet officel de la franchise et le club de membres FMFC. La version traditionnelle du jeu est disponible sur Mac et PC via Steam ou l' Epic Games Store , Xbox (elle est également disponible via l'excellent Game Pass) et PlayStation 5.