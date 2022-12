Resident Evil Village VR accompagnera le lancement du PSVR2 (et pour le casque Apple ?)

Resident Evil Village VR, une mise à jour gratuite pour le PSVR2

Disponible le 22 février 2023, en même temps que le PSVR2

Sony et Capcom annoncent officiellement qu'u. Cette annonce était attendue par les fans de la saga qui avaient déjà apprécié l'épisode précédent (Resident Evil 7) sur le PSVR premier du nom. Le jeu avait même été une exclusivité du casque VR pendant une année, boostant d'autant les ventes. Capcom et Sony réitèrent donc ce joli coup en proposant le jeu complet Resident Evil Village en réalité virtuelle pour ceux qui craqueront pour le PSVR2, promettant ainsi de longues heures de jeu dès la sortie de la boîte.Pour rappel,, aux US, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Attention toutefois, le PSVR2 ne sera pas compatible avec les quelque 500 titres du PS VR originel. Sony indique que de nombreux jeux seront tout de même disponibles au lancement en sus de la version VR de Resident Evil Village, dont le fameux Horizon : Call of the Mountain et annonce 11 nouveaux jeux à venir comme Jurassic World Aftermath Collection, Hello Neighbor: Search and Rescue, The Dark Pictures: Switchback VR, Cities VR – Enhanced Edition, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall et Tentacular.Cupertino planche sur son premier casque AR/VR, ce n'est un secret pour personne. Resident Evil Village venant juste d'arriver sur les Mac Apple Silicon,(après une période d'exclusivité ?)(même si vieillissant si le casque tarde vraiment à être commercialisé). En effet, si les rumeurs parlent d'un casque à la technologie très évoluée (2 à 3 ans d'avance sur la concurrence selon les bruits de couloir, mais à partir de quand ?), il sera très difficile de séduire le public si les applications ne suivent pas, surtout avec un tarif évoqué de 2 000 ou 3 000 dollars. Le portage de Resident Evil Village pourrait également être compliqué par la présence d'écrans très haute définition sur le casque Apple, ce qui nécessiterait une importante puissance de calcul afin d'offre une expérience confortable en réalité virtuelle.