Le PS VR2 de la playStation 5 débarquera en février à 599€

Ouverture des précommandes le 15 novembre

Des caractéristiques intéressantes

Cinématique

mais également aux US, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Il sera également envisageable de s'offrir une station,n de charge pour les contrôleurs Sense au tarif de 49,99 euros. Le casque ne sera pas compatible avec les quelque 500 titres du PS VR originel, mais Sony assure que de nombreux jeux seront disponibles au lancement, dont le fameux Horizon : Call of the Mountain et annonce 11 nouveaux jeux à venir comme Jurassic World Aftermath Collection, Hello Neighbor: Search and Rescue, The Dark Pictures: Switchback VR, Cities VR – Enhanced Edition, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall et Tentacular.. Notons que le tarif est élevé (il faut également s'offrir une PlayStation 5) et que la liste des jeux disponibles au lancement semble manquer d'un ou deux titres réellement alléchants (à part Horizon, dont on n es ait pas grand chose).Pour rappel,(une par œil)(contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016), et un rendu fovéal grâce au suivi oculaire qui permettra de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur (le reste étant affiché dans une moindre résolution). Le casque VR de la PlayStation 5 mettra ainsi ses caméras à profit afin d'offrir un mode Vue transparente permettant, à l'image de ce que propose le Meta Quest 2, de voir votre environnement (et par exemple chercher les manettes des yeux sans avoir à le faire à tâtons). Il semblerait que l'affichage reste toutefois en monochrome (comme sur le Quest 2 et contrairement au Quest Pro). Il sera également envisageable d'utiliser la caméra HD PS5 optionnelle de la console afin de diffuser l'image de l'utilisateur en temps réel en surimpression. Le casque proposera de définir un espace de jeu (encore une fois comme le Meta Quest) et une barrière virtuelle préviendra le joueur s'il s'approche des limites. Enfin,avec un rafraîchissement de l'image à 24/60 ou 120 Hz.