Nvidia va supprimer la fonction GameStream sur les Shield TV

R.I.P Nvidia GameStream

SteamLink ou GeForce Now à la rescousse

Cette fonctionnalité permet de, et ce avec une bonne qualité (en fonction des performances de votre réseau, évidemment) puisqu'il est possible de profiter des titres jusqu'en 4K à 60 Hz. Cette fonctionnalité appréciée des utilisateurs tirera sa référence avec la prochaine mise à jour des boitiers Nvidia Shield TV prévue pour le mois de février 2023. Il sera bien entendu possible de ne pas effectuer la mise à jour afin de continuer de profiter de la fonctionnalité, mais sans garantie de bon fonctionnement.afin de diffuser l'image d'un jeu depuis un ordinateur sur une Shield TV grâce à l'application dédiée,. Pour rappel, le service offre une formule gratuite avec quelques limites, et il faudra passer à la formule Prioritaire à 9,99 euros par mois afin de les lever en partie (nombre d'heures de jeu de suite, RTX, 1080p à 60 images par secondes), ou à la formule RTX 3080 à 19,99 euros par mois pour profiter de la 4K HDR via l'application dédiée sur Mac, PC et Shield TV. Les utilisateurs de la formule RTX 3080 disposent de l'équivalent d'une machine dotée de la carte graphique du même nom (passera-t-on bientôt à la RTX 4080 ?), d'un processeur 8 cœurs épaulé par 28 Go de RAM et d'un SSD PCIe Gen4.