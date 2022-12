Faux départ pour Grid Legends qui n'arrivera finalement sur Mac qu'en 2023

Coup de frein pour Grid Legends, départ repoussé à 2023

Une vidéo du titre tournant sur un MacBook Pro M1 2021

ennemis jurés

exclusivement sur le Mac App Store

Le titre d'Electronic Arts et de Codemasters sorti en février 2022 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox X/S ayant un gros penchant pour l'arcade et le spectaculaire devait ainsi faire ses premiers tours de roues sur Mac avant la fin de l'année.Toutefois (et peut-être est-ce une des raisons du retard), le titre prendra bien nativement en charge les puces Apple Silicon et l'API maison d'Apple Metal 3 afin de proposer de meilleures performances sur ces machines.Feral Interactive tente de consoler les fans en publiant une vidéo (voir ci-dessus) tournant, plutôt bien, sur un MacBook Pro 2021 doté d'une puce Apple Silicon M1. Grid Legends permettra de. Les différents accrochages en course auront un impact sur l'agressivité de la conduite de l'IA de pilotes qui deviendront alors vosafin de pimenter les courses. Les joueurs pourront peut-être profiter de la prise en charge des volants, pédales et leviers de vitesse au sein de macOS Ventura pour s'immerger encore davantage dans la conduite. Le jeu sera disponible l'année prochaineselon Feral interactive.