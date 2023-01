Placer la PlayStation 5 à la verticale est-il dangereux pour la console ?

Un problème avec le métal liquide du système de refroidissement de la PS5 ?

Un vrai problème de conception ?

Pour mieux refroidir la puce de la PlayStation 5,. Les alliages de métal liquide sont bien connus des amateurs d'overclocking, permettant de tirer quelques centaines de MHz de plus (ou tout simplement quelques degrés de moins à cadence équivalente) grâce à une meilleure conductivité thermique que celle offerte par la pâte thermique traditionnelle. Le métal liquide est par définition moins visqueux que la pâte thermique, et Sony a donc placé un joint d'étanchéités autour de la puce de la PlayStation 5 afin d'éviter les écoulements, qui peuvent provoquer des dégâts car le métal liquide est conducteur, contrairement à la pâte thermique traditionnelle.Plusieurs spécialistes de la réparation (comme Logic-68 Consoles System ou I Love My Console) ont indiqué que(ce qui n'offre pas un refroidissement optimal),. Ce problème serait toutefois difficile à quantifier pour les réparateurs ayant tiré la sonnette d'alarme, et ces derniers ne sont pas forcément d'accord sur les modèles touchés. Pour certains, il s'agirait uniquement des premiers modèles, alors que pour d'autres toutes les versions seraient concernées.Il semble tout de même étrange que la pression du système de refroidissement (qui a évolué à plusieurs reprises depuis la sortie de la console) ne soit pas suffisante pour maintenir le liquide uniformément sur la puce (la plupart des processeurs dans les PC sont placés à la verticale, et la pression du ventirad suffit amplement). De même, le joint d'étanchéité ne devrait pas souffrir d'une utilisation normale et devrait jouer son rôle (certains problèmes pourraient venir de consoles chahutées, ou de vibrations et chocs trop importants). De son côté,. Reste donc à savoir si ce problème est réel, et combien de consoles sont touchées. Un défaut de conception est toujours possible, particulièrement sur une petite série de console.Les utilisateurs des premières PlayStation, dont votre serviteur, se rappellent très bien des nombreux soucis des premières séries, qui nécessitaient d'être placées sur la tranche ou encore à l'envers pour fonctionner correctement (ma première PlayStation a tenu très exactement une soirée avant de rendre l'âme). Avec 30 millions de consoles écoulées, le problème sera forcément mis en lumière (à l'image du Red Ring of Death de la Xbox 360 de Microsoft) s'il touche un pourcentage assez important de consoles. D'ici là,. Pour ma part, la console, que je trouve particulièrement moche, est placée à la verticale depuis sa sortie, cette orientation me permettant de la camoufler au mieux (le tout sans aucun souci pour le moment, comme l'ensemble des possesseurs de PlayStation 5 autour de moi). N'hésitez pas à nous faire part de votre éventuelle mauvaise expérience dans les commentaires.