Nintendo aurait abandonné tout projet de Switch Pro

De nombreuses rumeurs jamais confirmées...

En effet, il est question depuis longtemps d'une, version plus puissance du modèle actuellement commercialisé. Cette dernière aurait bien été envisagée par la firme japonaise mais en vain. L'année dernière, mêmeavait évoqué l’ce que Nintendo avait immédiatement démenti, malgré quelques fuites (des développements de jeux en 4K depuis 2020) ou des spéculations sur la Tegra 239 dequi aurait équipé cette petite console.Aujourd'hui, d'après, la société japonaise aurait bien conçu cette version pro dotée d'un affichage 4K, un écran OLED, ou un hardware plus puissant.En 2023, la Nintendo Switch fêtera donc ses six ans et son constructeur semble plutôt parti pour sortir son successeur et non un modèle plus puissant et plus cher. Pour autant le Japonais conservera-t-il son concept de produit hybride, mi-console de salon mi-console portable ? Ou alors réserve-t-il une petite surprise ? A moins que le contexte économique et la pénurie de pièces ne viennent mettre à mal ses projets.