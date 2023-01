La Nintendo Switch cartonne en France, et dépasse la Wii et la PS4 (l'avez-vous adoptée ?)

Un concept qui a fait mouche

Un succès qui repousse la succession

Tadadadaaaaaa, rhaaaa lovely !

La console sortie en mars 2017 a fait un véritable carton mondial,(tous modèles confondus),, derrière l'indétrônable DS du même constructeur qui affiche plus de 10 millions d'exemplaires écoulés (toujours en France), et devant la Wii (6,3 millions de consoles vendues dans l'hexagone) et la PlayStation 4 (6 millions de consoles vendues). Contrairement à Sony et Microsoft, Nintendo n'appuie pas sa communication et son succès sur des performances de hautes volées (au moment de la sortie), mais plutôt sur un concept bien trouvé (on ne compte plus les familles disposant d'une Switch, permettant aux joueurs de continuer la partie sans monopoliser la TV familiale, où de jouer hors de chez eux) ainsi que sur un catalogue d'exclusivités toujours aussi attractif (Mario, Mario Kart, Zelda, Metroid, Animal Crossing, Pokémon et bien d'autres). Si le marché grandissant du dématérialisé fausse la donne, il faut tout de même souligner que sur les 10 jeux le plus vendus en boîte cette année, 9 sont des jeux Switch.Avec un tel succès,, c'est certain (Nintendo en profite pour marger confortablement). Ainsi, certains titres ne sont accessibles qu'en streaming (Hitman 3, A Plague Tale : Innocence, Resident Evil 7 au Japon, Assassin's Creed Odyssey toujours uniquement au Japon), la console n'étant pas en mesure de tenir la cadence. On sent également que les limites de la console sont atteintes sur quelques titres sur cartouche, avec des ralentissements parfois assez fréquents. Nintendo devrait donc, un jour ou l'autre, proposer une nouvelle console, sans qu'il soit certain que cette dernière sera une Switch plus puissante (beaucoup attendaient la gestion de la 4K via le dock avec la version OLED, de nombreux foyers étant désormais équipés d'un téléviseur affichant cette définition).Quoi qu'il en soit,(voyez-vous arriver les jours de congés posés massivement à cette date ?), et qui succédera au mythique Breath of the Wild (poncé par votre serviteur, pour qui l'itération A Link to the Past fait partie des meilleures jeux de tous les temps). Actuellement, Nintendo sort doucement de sa coquille, comprend qu'il y a de nombreuses pièces d'or à glaner sur smartphone, propose un nouveau parc à thème à Osaka et bientôt à Orlando, et devrait également séduire les nombreux fans avec le film Super Mario Bros attendu dans les salles le 5 avril prochain sur notre territoire. Comme dirait un plombier moustachu, Here we gooooo !