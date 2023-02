Le remake du mythique Myst va débarquer sur iPhone et iPad

Myst Mobile en approche

nous voulions faire quelque chose de spécial pour le 30e anniversaire de Myst. Nous ne pouvons pas imaginer un meilleur moment pour rendre notre jeu accessible à une toute nouvelle génération !

Une expérience adaptée aux iPhone et iPad

Selon Jeff Lanctot, chapeautant la branche marketing du studio Cyan,(qui pourront d'ailleurs ressortir les notes et croquis de l'époque)(il faudra disposer d'un appareil doté d'une puce A12 minimum). Il sera également possible d'en profiter avec une manette, ou avec le traditionnel combo caler/souris (ou trackpad).Le jeu d'aventure sorti en 1993 (suivi de Riven en 1999, dont le remake est également en préparation chez Cyan) qui avait fait le bonheur des amateurs d'énigmes permet à nouveau d'explorer l'île mystérieuse tout en profitant de graphismes et bande sonore remis au goût du jour (de nouvelles énigmes sont également au programme).. Les plus pressés peuvent rejoindre l'île dès aujourd'hui via la version Mac. Le titre avec les Mac Apple Silicon ainsi qu'avec les Mac Intel (MacBook Pro 2018, iMac 2019, iMac Pro, MacBook Air 2018, Mac Pro 2019, et Mac mini 2018 ou plus récents).. Le titre nécessite 9,7 Go d''espace de stockage libre et un Mac sous macOS 11.5 minimum.