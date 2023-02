Myst fête ses 30 ans en débarquant aujourd'hui sur iPhone et iPad

Un jeu qui a marqué son époque

Cette image devrait raviver quelques souvenirs. Elle provient pourtant d'un iPhone 14 Pro Max

Une puce A12 minimum pour prendre part au voyage

Dire que Myst est un jeu qui a marqué son époque est un euphémisme, le titre de Rand et Robyn Miller ayant même été, avant d'être détrôné pour les Sims quelque 9 années plus tard. De nombreux joueurs retrouveront donc avec nostalgie cette île fantastique et ses nombreux mécanismes mystérieux,(heureusement, la version originale de 1993 pique un peu les yeux), soutenue par une bande son remaniée.(quelques surprises sont tout de même présentes) et il faudra s'armer de patience (un carnet de notes ne sera pas superflu) avant de dénouer les énigmes qui vous seront proposées.(il faudra disposer d'un appareil doté d'une puce A12 minimum). Il sera également possible d'en profiter avec une manette, ou avec le traditionnel combo caler/souris (ou trackpad).. Il nécessite 4 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad sous iOS/iPadOS 14.0 minimum.. Le jeu est également disponible en version remasterisée sur le Mac App Store à 35,99 euros, à 24,99 euros sur Steam et GOG , ou 23,99 euros sur l' Epic Games Store . Le titre nécessite 9,7 Go d''espace de stockage libre et un Mac sous macOS 11.5 minimum.