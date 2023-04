Le visual novel à l'humour cinglant Family Bash débarque sur iOS le 27 avril

Un visual novel à l'humour sarcastique

roman illustré vidéoludique

Contrairement aux visuels, le titre devrait être traduit en français

Une sortie le 27 avril prochain

ARTE France et les studios Atomic Raccoon et Kilosaurus lanceront donc prochainement le visual novel Family Bash sur smartphone et tablette. Cemettra le joueur dans la peauAprès un trajet en train, le joueur se retrouvera dans petite une salle des fêtes de Normandie (si vous pensez à Défaite de famille d'Orelsan, c'est normal), où il faudra tenir la dragée haute aux divers membres de la famille, parfois avinés, illustrant à eux seuls tous les travers de la société, avec humour et une certaine tendresse.A mi-chemin entre roman graphique et un jeu vidéo,, avec différentes fins à la clé. Ce système permettra donc une certaine rejouabilité en tentant de découvrir les différents embranchements possibles. Pour rappel, Atomic Racoon est à l'origine des jeux 49-3 lancé en 2016 et Stay Safe #RaceDieRun proposé sur Switch en 2019. La bande son de Family Bash a été confiée à Rafael et Luis Torres et le titre devrait être disponible sur iOS et Android dès le 27 avril prochain.