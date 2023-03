La PlayStation 5 est désormais en stock sur Amazon et offre une mise à jour intéressante

La PlayStation 5 est disponible sur Amazon sans liste d'attente

normal

Une mise à jour v7 intéressante

Alors qu'il fallait auparavant s'inscrire sur Amazon et attendre de recevoir une invitation pour se procurer la dernière console de Sony,. Le constructeur japonais avait en effet promis une meilleure disponibilité de la console après les problèmes d'approvisionnement qui ont empêché de nombreux joueurs de se procurer une PlaySation 5.Il sera ainsi. possible de(uniquement en vocal, le chat n'est pas géré)(il sera donc impossible de rejoindre la discussion directement depuis la console, seul le transfert est proposé). La mise à jour en cours de déploiement permet également de prendre en charge le VRR (pour Varaible Refresh Rate, ou taux de rafraîchissement variable) en 1440p si vous disposez de l'équipement adéquat, le transfert de données entre PlayStation 5, et de profiter de nouvelles options de tri et d'accessibilité.