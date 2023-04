Steam permet d'afficher des notes pour chaque jeu

Une nouvelle application Notes pour Steam

Des notes pour chaque jeu

Préférences

Programmes de test bêta

Steam Beta Update.

Vous faites partie de ces joueurs qui notent consciencieusement les embranchements que vous avez choisi dans un labyrinthe, l'emplacement d'objets intéressants que vous pourrez revenir chercher lorsque vous aurez acquis les compétences nécessaires, ou encore un plan d'évolution pour votre ville élaborée avec soin ?Intégrées à l'overlay de Steam, les notes pourront s'afficher en surimpression et il sera également possible de définir le niveau de transparence pour ceux qui voudraient pouvoir les consulter en permanence sans trop alourdir l'affichage.L'interface permet de soigner ces notes et de les structurer via des options de mise en page, tout en permettant d'élaborer plusieurs notes pour chaque titre. Mieux,. Il sera donc possible d'afficher simplement et rapidement les notes pour chaque jeu, sans se soucier de devoir chercher la note correspondant au titre auquel vous vous adonnez.Cette bêta de Steam permet également, que ce soit pour les guides, la fenêtre de chat, ou encore le navigateur internet. Valve en profite pour repenser la barre d'outils et pour améliorer les notifications ainsi que le gestionnaire de captures d'écran. Pour accéder à la bêta, il faudra lancer Steam, puis entrer dans les préférences de l'application (via la barre de menu, Steam, puis), avant de sélectionnerdans la section Compte, et de cliquer sur l'option