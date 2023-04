Du Wi-Fi 6E pour le Quest Pro et une fonction de mise à jour automatique

Du Wi-Fi 6E pour le Quest Pro et une fonction auto-update

comme de nombreux possesseurs

Avec la nouvelle mise à jour v53, l, ce qui peut être intéressant sur un modèle conçu pour une utilisation sans fil. Il sera également possible d'opter pour, permettant ainsi de ne pas avoir à patienter le temps d'obtenir la dernière version d'une App lors de la prochaine utilisation. Cette option peut être intéressante car il est assez frustrant de prendre le casque et de se rendre compte que toutes les Apps nécessitent une mise à niveau, forçant l'utilisateur à patienter. Elle n'aura toutefois que peu d'intérêt si vous utilisezle casque une fois de temps en temps. Enfin, de nouveaux outils sont proposés pour le contrôle parental via le navigateur Quest Browser.