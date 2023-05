Le casque PS VR2 de la PS5 et ses accessoires sont disponibles chez les revendeurs

Le casque PS VR2 de Sony chez les revendeurs

Pour rappel,(une par œil)(contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016),qui permet de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur (le reste étant affiché dans une moindre résolution). Le casque VR de la PlayStation 5 met ainsi ses caméras à profit afin d'offrir un mode Vue transparente permettant, à l'image de ce que propose le Meta Quest 2, de voir votre environnement (et par exemple chercher les manettes des yeux sans avoir à le faire à tâtons).Il sera également envisageable d'utiliser la caméra HD PS5 optionnelle de la console afin de diffuser l'image de l'utilisateur en temps réel en surimpression.(comme sur les casques concurrents). Enfin, le casque offre un mode Cinématique permettant de profiter des jeux et contenus non conçus pour la VR sur un écran virtuel en 1920 x 1080 pixels avec un rafraîchissement de l'image à 24/60 ou 120 Hz.