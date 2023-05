Que dites-vous de cette borne arcade Pac-Man en LEGO ?

Une borne en brick

si les personnages sont si petits, c’est parce qu’il fallait qu’ils puissent tourner dans les angles. C’est pour cela que nous tenions aussi à les représenter en plus grand en haut de la borne. Lorsque vous appuyez sur un bouton à l’arrière, les fantômes changent de direction et deviennent bleus, comme quand PAC-MAN mange une super pac-gomme dans le jeu

Ce monument est bien évidemment aux couleurs de la célèbre boule jaune. Pour créer cette construction, LEGO indique d’être inspiré par une véritable borne d'arcade des années 80.On ne pourra pas parcourir de labyrinthe pour manger des pac-gommes, des super pac-gommes, fruits et autres éléments en évitant de se faire manger par des fantômes colorés.Toutefois, en réussissant son montage et en actionnant quelques manivelles,. Il est même possible d’animer les personnages dans une réplique mécanique des dédales du jeu.Les fantômes, les pac-gommes et les personnages du labyrinthe ont été soignés, tous en briques, avec des tuiles 1x1. Le designer Sven Franic explique ainsi que. Et peut être prochainement sur Amazon ?