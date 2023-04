Lego Bricktales arrive sur l’iPhone le 27 avril

redonner vie à un parc d'attractions

Pour ce jeu, l'éditeur évoque un jeu d'aventure et de puzzle.Il faudra utiliser une mécanique de construction intuitive brique par brique pour résoudre de nombreuses énigmes et donner vie à ses créations. On pourra découvrir une petite histoire en explorant de magnifiques dioramas LEGO.Il faudra aider le grand-père du héros, un inventeur de génie et redonner vie à un parc d'attractions délabré avec comme compagnon, un petit robot. Le voyage permettra de découvrir une jungle profonde, des déserts ensoleillés, un coin animé de la ville, un château médiéval imposant et des îles tropicales en plein cœur des Caraïbes.Au fur et à mesure que les énigmes sont résolues, il sera possible de débloquer de nouvelles compétences tout au long de l'histoire pour explorer davantage ces mondes et découvrir les nombreux secrets et mystères qu'ils contiennent.Sur Steam, le jeu (pour macOS) coûte 29,99 euros, mais devrait naviguer aux alentours des 4,99/5,99 euros pour l'App Store. Bon et le dernier avantage est tout de même que l'on ne se fera pas mal au pied en marchant sur une brique !