Boom! : le nouveau jeu du studio français 1Button (Mr Jump) pour les amateurs de balistique

Boom : des combats balistiques en pixel art

Un gameplay adapté au tactile

Boom! - Online PVP Battles 1Button Sarl Télécharger

Mr Jump 1Button Sarl Télécharger

Mr Jump S 1Button Sarl Télécharger

Mr Jump World 1Button Sarl Télécharger

Le studio 1Button fête ses 10 ans en publiant son nouveau jeu, qui est également son plus gros projet. Fruit de 18 mois de labeur,, aussi mignon soit-il, le tout dans la bonne humeur et dans un style pixel art parfaitement adapté. Les différentes armes et les trous laissés dans le décors à chaque essai rappelerons à coup sûr la franchise Worms, tout du moins dans ses premières itérations.Le jeu propose de débloquer 200 personnages, 150 champs de bataille conçus à la main avec soin, 5 arènes au niveau de difficulté progressif (Entraînement, Noob, Pro, Master, God), 75 armes toutes plus loufoques et destructrices les unes que les autres, de prendre part aux classements limités dans le temps (le vainqueur sera récompensé), ou encore de débloquer des médailles et des emojis.Le jeu nécessite 135,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 12.0 minimum.