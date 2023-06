Whoopi Goldberg regrette que Diablo IV ghoste le Mac

Diablo IV ghoste le Mac

rendez-modo mes milliers d'heures de vie Blizzard

De l'espoir pour Diablo IV sur Mac ?

Alors que Blizzard était un acteur historique du jeu sur Mac (Diablo, Warcraft, World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone), ses dernières productions se sont éloignées de notre plateforme de prédilection. Cela attriste de nombreux utilisateurs de Mac, dont certains sont plus connus que d'autres. Ainsi,, demandant à ce que le jeu qu'elle a déjà acheté (c'est une fan reconnue de la franchise) soit porté sur Mac (bien qu'elle reconnaisse en introduction que le monde doit faire face à des problèmes plus importants).Apple semble de plus en plus sérieuse quant à ses ambitions de faire du Mac une plateforme décente pour les joueurs , et le fait de fournir des outils comme le Game Porting Toolkit. Quant à savoir si Blizzard fera l'effort de proposer son blockbuster démoniaque sur Mac, rien n'est mois sûr malheureusement. Restent les prières, les messes noires et les sacrifices d'objets niveau légendaire les soirs de pleine lune.