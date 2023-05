Un Meta Quest 3 plus compact et plus puissant pour contrer le casque Apple ?

Un Meta Quest 3 plus compact et plus puissant

Power On

Eureka

Le Meta Quest 3 serait une belle évolution (photo Meta Quest 2)

Un casque beaucoup moins cher que celui d'Apple ?

Meta ne compte pas laisser le marché des casques VR lui échapper après le succès du Quest. Pour cela, la firme aurait planché sur une nouvelle génération qui serait. C'est en tout cas ce qu'affirme le souvent bien informé journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa newsletter. Ce dernier aurait pu essayer récemment un prototype du Quest 3 connu en interne sous le nom de codeEn sus du surplus de puissance et du confort apporté par un format plus compact et léger, le Meta Quest 3 disposerait également(le Meta Quest 2 le propose en monochrome avec une définition réduite), ce qui a permis au journaliste d'utiliser son smartphone tout en portant le casque, ainsi qu'une molette pour gérer l'écartement entre les lentilles. Si le Quest 3 devrait disposer du suivi des mains (cette fonctionnalité est déjà disponible sur le Quest 2), le prochain casque de Meta ne serait pas équipé du suivi des yeux et du rendu fovéal, permettant de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde l'utilisateur. D'un autre côté, le Quest sera équipé de contrôleurs, point qui n'a pas été évoqué pour le modèle de Cupertino, et qui reste indispensable pour s'adonner dans de bonnes conditions à certains titres et expériences.Selon les caractéristiques techniques relayées par les bruits de couloir pour le casque d'Apple, ce dernier devrait conserver l'avantage au niveau des fonctionnalités et des performances,(il se murmure que le prix sera tout de même un peu plus élevé que pour le Quest 2). Apple pourrait également nous refaire le coup de l'iPad qui avait été annoncé à un tarif approchant 1000 dollars, avant d'être lancé pour la moitié de cette somme. Toutefois, et même réduit de moitié, le casque d'Apple devrait rester nettement plus cher que le Quest 3. En effet, le Quest Pro a eu du mal à trouver son public, y compris depuis la récente baisse de tarif (-600€), et l'on voit mal Meta refaire la même erreur pour le Quest 3.