Une baisse de prix significative pour les casques Meta Quest Pro et Quest 2

Le Quest Pro à 999$, le Quest 2 256Go à 429$

Une baisse de prix pour écouler les stocks avant les nouvelles générations

annonçant une baisse de tarif substantielle pour le Quest Pro qui passe de 1 499,99 dollars à 999,99 dollars, ainsi que pour le Quest 2 Pro en 256 Go qui passe quant à lui de 499,99 dollars à 429,99 dollars. Cette ristourne sera, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Islande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, et dès le 5 mars au Royaume-Uni et États-Unis.s (sauf magie noire autour du taux de change).Le positionnement du Quest Pro semble assez compliqué et les ventes auraient du mal à décoller. La baisse du tarif pourrait donc relancer la carrière commerciale de ce modèle haut de gamme, tout comme l'intérêt du public pour le Quest 2, dont les ventes s'essoufflent selon les dires de Meta avec une commercialisation prévue pour cette année.