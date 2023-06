La console PC Asus ROG Ally est disponible chez les revendeurs

Asus ROG Ally : une console portable sous Windows

Notre équipe a passé plus d'une décennie à développer les technologies nécessaires à la série de processeurs Ryzen Z1. En travaillant avec des partenaires visionnaires comme ROG, nous avons conçu une plateforme qui redéfinit le jeu mobile. Nous sommes ravis que les joueurs découvrent le premier appareil équipé de processeurs Ryzen Z1 Series avec le lancement de la ROG Ally.

Disponible chez mes revendeurs

Avec la ROG Ally, Asus entend bien surfer sur le succès de la Steam Deck pour écouler cette console mettant en avant le fait de tourner sous Windows (contrairement à la console de Valve et son SteamOS basé sur Linux).(8 cœurs/16 threads Zen 3 avec une partie graphique RDNA 3 développant jusqu'à 8,6 téraflops en fonction de l'alimentation) plus puissante que l'APU AMD de la Steam Deck (4 cœurs Une 2 et GPU RDNA 2), 16 Go de RAM LPDDR5, une dalle 7 pouces LCD 1080p 120 Hz avec une luminosité de 500 nits et la compatibilité FreeSync (contre 7 pouces 1280 x 800 à 60 Hz et 400 nits sur sa concurrente), du Wi-Fi 6E, et un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go (un lecteur de carte microSD UHS-II est également de la partie). Selon Renato Fragale d'AMD :La console pourra également profiter d'un dock ROG Gaming en option afin de connecter la console sur une TV, ou de l(le coût du dock devrait freiner les ardeurs de plus enthousiastes, 2 499,99 euros avec la 4090, 1 299,99 euros avec la Radeon). Il sera envisageable d'utiliser la console en tant que PC Windows en connectant, un moniteur, une souris et un clavier.La console d'Asus (qui n'est pas la première console portable sous Windows, loin de là) a en effet quelques avantages face à la Steam Deck, dont une puissance assez nettement supérieure. Si vous désirez toutefois tenter l'aventure,