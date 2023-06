Microsoft voulait la faillite de Sony PlayStation !

Microsoft voulait pousser Sony à faire faillite

Nous (Microsoft) sommes dans une position unique qui nous permet de pousser Sony à la faillite. Si nous pensons que les jeux vidéo compteront dans 10 ans, nous pourrions regarder en arrière et dire : Cela aurait totalement valu la peine de perdre 2 milliards de dollars ou 3 milliards de dollars en 2020 pour éviter une situation où Tencent, Google, Amazon ou même Sony sont devenus le Disney des jeux vidéo et possèdent la majorité du contenu de grande valeur. Il est pratiquement impossible pour quiconque de lancer un nouveau service de streaming à grande échelle à l'heure actuelle. Sony est vraiment le seul autre acteur qui pourrait concurrencer le Game Pass et nous avons deux ans et dix millions d'abonnés d'avance.

Il s'agit ici de tendances de l'industrie que nous n'avons jamais poursuivies et qui ne sont pas liées à l'acquisition (d'Activision Blizzard NDLR).

Dans un des mails internes datant de 2019 partiellement publié dans le cadre du projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft,(par rapport à Sony).Evidemment, il est plus que tentant d'imaginer que la stratégie était alors d'étouffer Sony à grands coups de chéquier.afin d'étoffer son arsenal et de limiter les possibilités de son concurrent. Il s'agit toutefois de mails internes, et il est bien évident que la firme ne communiquerait pas de cette façon pour le grand public.. Selon, David Cuddy, dirigeant les affaires publiques de Microsoft :Par la suite, les faits ont prouvé queétait tout de même intéressante pour Microsoft puisque. Soit une somme bien plus élevée que celle évoquée par Matt Booty dans son mail. Il ne va pas être facile de faire oublier ce comportement stratégique en l'ignorant simplement.D'un autre côté,Microsoft, comme Sony est une entreprise dont le but et de dominer la concurrence afin d'engranger un maximum de profits. Dans cette guerre commerciale qui oppose les deux firmes, il n'y a rien d'étonnant à ce que Microsoft tente donc de profiter de son avantage au niveau financier afin de s'imposer. Reste à savoir si Microsoft réussira à gagner son duel face à la FTC afin d'entériner son achat historique.