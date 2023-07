Microsoft vs la FTC pour le rachat d'Activision/Blizzard : le verdict est tombé !

Microsoft gagne son combat contre la FTC

L'acquisition d'Activision par Microsoft a été décrite comme la plus importante de l'histoire de la technologie. Cela mérite examen. Cet examen a porté ses fruits : Microsoft s'est engagé par écrit, en public et devant les tribunaux à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans à parité avec Xbox. Il a conclu un accord avec Nintendo pour amener Call of Duty sur Switch. Et il a conclu plusieurs accords pour apporter pour la première fois le contenu d'Activision à plusieurs services de jeux dans le cloud. La responsabilité de la Cour dans cette affaire est importante. Il s'agit de décider si, nonobstant les circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, voire résiliée, en attendant la résolution de l'action administrative de la FTC. Pour les raisons expliquées, la Cour conclut que la FTC n'a pas démontré la probabilité qu'elle prévaudra sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans cette industrie spécifique pourrait réduire considérablement la concurrence. Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La requête en injonction préliminaire est donc refusée.

Microsoft remporte une victoire mais pas encore la guerre

Après une affaire riche en rebondissements et en révélations , la juge californienne Jacqueline Scott Corley vient de rendre son verdict,, et ce malgré les arguments apportés par la FTC.Comme on peut le constater au sein de la déclaration de la juge, le poids lourd qu'est Call of Duty et sa disponibilité sur les autres plateformes était un point particulièrement important (ce jeu à lui seul représente un gain gargantuesque pour Sony chaque année).. En effet, si l'Europe et le Japon ont validé ce rachat historique, ce n'est pas encore le cas de la CMA au Royaume-Uni.Reste à savoir comment Microsoft va s'y prendre pour contourner cette dernière embuche. Le poids de cette décision pourrait jouer en défaveur de la CMA mais il semblerait difficile pour Microsoft de proposer un contrat différent juste pour le Royaume-Uni. De plus,